Циничный имперский полковник: Ушат холодной воды на головы околовсяческих военэкспертов. Базовые знания нужны, чтобы понимать происходящее, а не видеть в каждом ливне Всемирный потоп и в каждом заморозке одноимённое обледенение.
Простенький анализ общего состояния, или... ход и исход войны решает стратегия...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Полковник запаса Трухан кадровый военный! Несомненно, что любой специалист свой предмет знает лучше чем человек с другим образованием. Только почему полковник обращается к людям в интернете? Это его самая большая головная боль? Почему не обратится к руководству МО и не пояснит им, что ущерб армии их триллионным воровством, гонение на боевых генералов, устранение людей в открытую критикующих воровство во много раз опаснее для страны, чем рассуждения невоенных людей! "а я отметил когнитивную недостаточность у этой самой «публики»" - а лучше бы отметил когнетивную недостаточность у явных саботажников СВО и врагов страны, которые окопались в МО РФ! Не надо людей считать дураками. Надеюсь, что Белоусову удастся исправить ситуацию!
Ответить
7 час.
Дмитрий Бакланов
Вот только это все - для ОБЫЧНОЙ войны. У нас война - информационная. Поэтому США победили в первой и второй мировой, во Вьетнаме, Корее, Афганистане. Поэтому украина побеждает, а мастурбеки уже сидят в Кремле и МВД.
Ответить
7 час.
Нина Попова
Текс невозможно читать. Пусть кто-нибудь корректирует вам тексты.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии