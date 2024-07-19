Простенький анализ общего состояния, или... ход и исход войны решает стратегия...

Galina Bobryasheva

Полковник запаса Трухан кадровый военный! Несомненно, что любой специалист свой предмет знает лучше чем человек с другим образованием. Только почему полковник обращается к людям в интернете? Это его самая большая головная боль? Почему не обратится к руководству МО и не пояснит им, что ущерб армии их триллионным воровством, гонение на боевых генералов, устранение людей в открытую критикующих воровство во много раз опаснее для страны, чем рассуждения невоенных людей! "а я отметил когнитивную недостаточность у этой самой «публики»" - а лучше бы отметил когнетивную недостаточность у явных саботажников СВО и врагов страны, которые окопались в МО РФ! Не надо людей считать дураками. Надеюсь, что Белоусову удастся исправить ситуацию!