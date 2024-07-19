Простенький анализ общего состояния, или... ход и исход войны решает стратегия...

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Циничный имперский полковник: Ушат холодной воды на головы околовсяческих военэкспертов.  Базовые знания нужны, чтобы понимать происходящее, а не видеть в каждом ливне Всемирный потоп и в каждом заморозке одноимённое обледенение.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Полковник запаса Трухан кадровый военный! Несомненно, что любой специалист свой предмет знает лучше чем человек с другим  образованием. Только почему полковник обращается к людям в интернете? Это его самая большая головная боль? Почему не обратится к руководству МО и не пояснит им, что ущерб армии их триллионным воровством, гонение на боевых генералов, устранение людей в открытую критикующих воровство во много раз опаснее для страны, чем рассуждения невоенных людей! &quot;а я отметил когнитивную недостаточность у этой самой «публики»&quot; - а лучше бы отметил когнетивную недостаточность у явных саботажников СВО и врагов страны, которые окопались в МО РФ! Не надо людей считать дураками. Надеюсь, что Белоусову удастся исправить ситуацию!
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Вот только это все - для ОБЫЧНОЙ войны. У нас война - информационная. Поэтому США победили в первой и второй мировой, во Вьетнаме, Корее, Афганистане. Поэтому украина побеждает, а мастурбеки уже сидят в Кремле и МВД.
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7 час.
Нина Попова
Текс невозможно читать. Пусть кто-нибудь корректирует вам тексты.
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6 час.

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