Синоптик рассказал о погоде в последние дни лета

В сентябре в Центральной России ожидается тёплая и сравнительно сухая погода. По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура может оказаться на полтора-два градуса выше нормы, а осадков выпадет на 20–40% меньше обычного.
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