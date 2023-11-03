Если Балтику закроют для России: Печальный вывод для НАТО сделал Грушко

Грушко сообщил, что в НАТО прекрасно понимают последствия закрытия Балтийского моря для России.Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе Веронского евразийского экономического форума прокомментировал чаяния оппонентов в НАТО закрыть доступ России к Балтике.
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