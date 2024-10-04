Украинский канал: Население Украины начали приучать к мысли о необходимости понижения возраста мобилизации

Несмотря на принятый закон о тотальной мобилизации, ТЦК не в состоянии обеспечить ВСУ необходимым количеством новобранцев, так как основную массу украинских мужчин военкомы уже выгребли, а среди тех, кто не успел сбежать за границу, остались люди старшего возраста и с различными заболеваниями.