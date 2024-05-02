Снайперская пара «Отважных» сорвала ротацию врага под Авдеевкой (ВИДЕО)

Снайперская пара «Отважных» сорвала ротацию врага под Авдеевкой. Снайперы рассказали, что время от времени работают по одиночным целям, но чаще всего пытаются отследить ротации украинских боевиков и помешать процессу.
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