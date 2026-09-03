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Тульские новости

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В Туле на месте аварийных домов построят 9-этажки

В Туле на месте аварийных домов построят 9-этажки

Проект предусматривает строительство 9-этажных домов на территории, ограниченной улицами Маяковского, Грибоедова и Жуковского, где сейчас находятся школа, аварийные дома и стадион.

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