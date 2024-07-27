Путин: история РФ и гордость за подвиги предков создают основу для победы

Президент России Владимир Путин разъяснил причины, по которым даже в период специальной военной операции строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» на территории Севастополя не было приостановлено.
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