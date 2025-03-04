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Закон, порядок, государство

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В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с миллионным оборотом

В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы в нарушение законодательства за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию, ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения.

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