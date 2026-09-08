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Акатьева: нравится фигурное катание, поэтому из раза в раз меня не останавливают никакие проблемы

Акатьева: нравится фигурное катание, поэтому из раза в раз меня не останавливают никакие проблемы

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала, почему она любит вид спорта. «Мне очень нравится фигурное катание, я его очень люблю, поэтому из раза в раз меня не останавливают никакие проблемы, травмы.

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