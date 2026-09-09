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Новый подарок Киеву довел европейцев до бешенства

Филиппо резко осудил курс правительства ФРГ на поддержку Киева! Германия снова раскошелилась на украинцев.

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