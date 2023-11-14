В следующем году авиасообщение с Минеральными Водами станет круглогодичным

В следующем году авиасообщение с Минеральными Водами станет круглогодичнымРосавиация поддержала заявку региона и включила авианаправления на Калининград и Минеральные Воды в программу субсидирования из федерального бюджета на 2024 год.
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