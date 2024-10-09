Экспансия Baidu и планы на 2025 год

По информации Nikkei Asia, Baidu начала переговоры с зарубежными автопроизводителями, платформами по совместному использованию автомобилей и другими технологическими компаниями о запуске подразделения автономного вождения и роботакси Apollo Go за пределами домашнего рынка.
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