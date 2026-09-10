Российская видеоигровая студия «ГетДевелопмент» анонсировала проект «Квантовый контроль» — сюжетно-ориентированный научно-фантастический шутер от первого лица (FPS).
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