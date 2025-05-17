Эксперт Столповских: совмещение ряда работ позволяет снизить скорость выгорания

На рынке труда все больше проявляется тенденция поливоркинга. Специалисты начинают одновременно выполнять несколько различных ролей и работать на нескольких местах, стремясь увеличить свои доходы, рассказала HR-директор компании Solar Staff Камилла Столповских.
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