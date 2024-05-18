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За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

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Комментарии
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николай лейчинский
Подлец и скот ...
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10 час.
Natalija Osminina
Чистая правда!
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10 час.
Natalija Osminina
Это не просто взяточники. Если бы это было так- тогда бы и разговора не было и давно бы уже таких искореняли. Дело в том, что все такие деятели вписаны в преступные глобальные кланы. А в России основных два- Иудейский и Исламистский, которые работают совместно. То же самое с бывшими представителями МО- Ивановым и Кузнецовым. Они не просто пилили бюджет - они  работали на  чужую разведку. Как ходят слухи-на китайскую. Но не на  ту, которая работает на Си. В Китае тоже есть свои кланы: одни- за Байдена, другие за Трампа (это два противоположных  проекта). А есть те, которые за Красный проект.
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10 час.

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