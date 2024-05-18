За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

Natalija Osminina

Это не просто взяточники. Если бы это было так- тогда бы и разговора не было и давно бы уже таких искореняли. Дело в том, что все такие деятели вписаны в преступные глобальные кланы. А в России основных два- Иудейский и Исламистский, которые работают совместно. То же самое с бывшими представителями МО- Ивановым и Кузнецовым. Они не просто пилили бюджет - они работали на чужую разведку. Как ходят слухи-на китайскую. Но не на ту, которая работает на Си. В Китае тоже есть свои кланы: одни- за Байдена, другие за Трампа (это два противоположных проекта). А есть те, которые за Красный проект.