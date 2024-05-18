17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.
За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД
Комментарии
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николай лейчинский
Подлец и скот ...
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10 час.
Natalija Osminina
Чистая правда!
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10 час.
Natalija Osminina
Это не просто взяточники. Если бы это было так- тогда бы и разговора не было и давно бы уже таких искореняли. Дело в том, что все такие деятели вписаны в преступные глобальные кланы. А в России основных два- Иудейский и Исламистский, которые работают совместно. То же самое с бывшими представителями МО- Ивановым и Кузнецовым. Они не просто пилили бюджет - они работали на чужую разведку. Как ходят слухи-на китайскую. Но не на ту, которая работает на Си. В Китае тоже есть свои кланы: одни- за Байдена, другие за Трампа (это два противоположных проекта). А есть те, которые за Красный проект.
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10 час.
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