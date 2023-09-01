Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Арсенал» отдал Локонга «Лутону» в аренду до конца сезона

«Арсенал» отдал Локонга «Лутону» в аренду до конца сезона

Полузащитник присоединился к новой команде на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Вторую половину сезона-2022/23 бельгиец провел в «Кристал Пэлас».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх