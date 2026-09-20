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Фролова: я сейчас готова хоть каждые выходные соревноваться, особенно на международной арене

Фролова: я сейчас готова хоть каждые выходные соревноваться, особенно на международной арене

Российская фигуристка Анна Фролова призналась, что готова часто выступать на соревнованиях. «Все прошлые три сезона я каталась первый и второй этапы.

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