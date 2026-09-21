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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Фернандес: «Кукурелья крикнул ассистенту судьи: «Ты ужасен». Если бы Марку показали красную карточку, он бы делал вид, что крайне удивлен»

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что левый защитник « Реала » Марк Кукурелья мог получить красную карточку за оскорбление судьи во время дерби с « Атлетико » (1:2).

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