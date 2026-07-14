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Чемпионат мира по футболу сыграл на руку ретейлерам Великобритании

Чемпионат мира по футболу сыграл на руку ретейлерам Великобритании

Из-за жары и проведения Чемпионата мира по футболу продажи ретейлеров Великобритании резко выросли в июне, а расходы по картам в королевстве увеличились на 1,9%, что является самым быстрым ростом за 11 месяцев.

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