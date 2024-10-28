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Ченнинг Фрай: «Я в шоке от «Клипперс». Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру»

Тренерский штаб команды в межсезонье-2024 пополнил известный специалист Джефф Ван Ганди. «Я в шоке от «Клипперс».

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