JILA: Ученые создают ядерные часы, способные переопределить время

Исследовательская группа из Объединенного института лабораторной астрофизики (JILA), возглавляемая профессором физики Джуном Йе, совместно с Венским техническим университетом работает над созданием ядерных часов, использующих изотоп тория-229.
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