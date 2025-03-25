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Промайданали...

Промайданали...

Две очень интересные новости меня, нет не поразили, но зацепили. Открываю сегодня телегу и сразу наталкиваюсь на новость про украинских пенсионеров.

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Комментарии
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Александр Денисов
Ничего...таких мразей еще пригреют... вот первый канал например...
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11 час.
Руслан Богомолов
А что такое? ЮСИАЙДИ Трамп разогнал и теперь за враньё платить перестали? К Эрнсту обратись, он пристроит на какую-никакую работёнку, помереть мрази с голоду не даст.
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3 час.
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