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«Коринтианс» подтвердили, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на Педро. Бразильский клуб сохранит 30%

Клуб из Сан-Паулу получит от сине-бело-голубых 9 млн евро за половину прав на 17-летнего хавбека, при этом «Коринтианс» сохранят 30% прав на бразильца, сообщается на официальном сайте клуба.

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