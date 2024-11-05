Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – мужчина?

Новые подробности гендерного теста. Иман Хелиф – главная героиня Олимпиады в Париже. Она попала на ОИ и стала чемпионкой, несмотря на заявления о проваленном ранее гендерном тесте и вызванное этим гигантское давление.
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