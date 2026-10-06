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Красный Север

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Дорожники завершают ремонт улицы Есенина в Пурпе

Дорожники завершают ремонт улицы Есенина в Пурпе

В Пурпе завершается ремонт улицы Есенина. Новый подрядчик ответственно подошел к работе и уже выполнил основные работы, сообщил в «Максе» глава Губкинского Андрей Бандурко.

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