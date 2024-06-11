Русская весна
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Русская весна

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Учёные зафиксировали таинственный повторяющийся сигнал из космоса

Учёные зафиксировали таинственный повторяющийся сигнал из космоса

Ученые в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, предположительно, он исходит от необычной нейтронной звезды, однако другие варианты нельзя исключать, сообщили исследователи Маниша Калеб и Эмиль Ленк в статье для издания Conversation.

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