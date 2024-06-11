Учёные зафиксировали таинственный повторяющийся сигнал из космоса

Ученые в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, предположительно, он исходит от необычной нейтронной звезды, однако другие варианты нельзя исключать, сообщили исследователи Маниша Калеб и Эмиль Ленк в статье для издания Conversation.