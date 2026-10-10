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Царьград

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Кто получит пенсии в ноябре досрочно

Кто получит пенсии в ноябре досрочно

Часть пенсионеров в России получит выплаты досрочно — причина в празднике.Пенсионеры, чьи выплаты обычно приходятся на начало месяца, получат ноябрьскую пенсию раньше обычного.

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