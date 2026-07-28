Впервые она заметила его возле контейнеров для отходов на окраине небольшого городка в самом начале осени.
Как одна холодная зима и серый бродяга перевернули одинокую жизнь
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо. Душевно. В жизни не должно быть пустоты. И Мария теперь это очень хорошо знает...
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1 м.
Нина Третьякова
Спасибо тебе, добрый Человек!
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1 м.
Элеонора Коган
Спасибо вам,Мария, за Грея!!!У него теперь есть дом и вы и это навсегда!!!И как вовремя вы вышли и остановились,потом он к вам пришёл, нашёл вас и это счастье для вас обоих!!!!Живите в радости!!!Да, и берегите друг друга!!!
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1 м.
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