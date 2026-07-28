Как одна холодная зима и серый бродяга перевернули одинокую жизнь

Спасибо. Душевно. В жизни не должно быть пустоты. И Мария теперь это очень хорошо знает...

Элеонора Коган

Спасибо вам,Мария, за Грея!!!У него теперь есть дом и вы и это навсегда!!!И как вовремя вы вышли и остановились,потом он к вам пришёл, нашёл вас и это счастье для вас обоих!!!!Живите в радости!!!Да, и берегите друг друга!!!