Захарян впервые с мая вышел в старте и помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Депортиво». В Ла Лиге он не забивал с 23 февраля 2025 года

В матче 8-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем стадионе в Сан-Себастьяне обыграл «Депортиво» - 3:2.
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