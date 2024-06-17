Ирина Шарапова: «Пушкин взрослеет вместе с каждым из нас»

Профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и пианистка, специально для «Петербургского дневника» Концерт, который состоялся в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.
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