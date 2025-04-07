Григорий Новак: PAS использует популизм, чтобы скрыть реальность

Депутат БКС Григорий Новак выступил с резкой критикой правительства PAS в рамках дебатов в парламенте по проекту «Бюджет+», обвинив правительство в популизме и манипулировании общественным мнением в преддверии парламентских выборов.
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