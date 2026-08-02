Особняк бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова ждет нового хозяина

Бывший футболист Роман Широков решил расстаться со своим подмосковным особняком — и сейчас элитная недвижимость в посёлке «Миллениум Парк» выставлена на продажу, сообщает MAX «Mash на спорте» Резиденция площадью 820 кв.
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