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Спорт Уик-Энд

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Особняк бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова ждет нового хозяина

Особняк бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова ждет нового хозяина

Бывший футболист Роман Широков решил расстаться со своим подмосковным особняком — и сейчас элитная недвижимость в посёлке «Миллениум Парк» выставлена на продажу, сообщает MAX «Mash на спорте» Резиденция площадью 820 кв.

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