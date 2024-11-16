🚨 В Бахчисарайском районе столкнулись два грузовика: один человек пострадал По информации МЧС Крыма, в районе села Приятное свидание произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и Hyundai.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚨 В Бахчисарайском районе столкнулись два грузовика: один человек пострадал По информации МЧС Крыма, в районе села Приятное свидание произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и Hyundai.