Территория Героев...(153)

Но можно и нужно поблагодарить тех, кто в первой половине материала: живы-здоровы-бодры и спасают нас с вами

ВераВерная

Благодарю за важный и нужный пост. Всем бойцам - низкий поклон. Кто в строю - воинской удачи, храни вас Бог, ждём с Победой, кто жизни свои отдал за всех нас, за страну и наше будущее - венок Славы, светлая память и Царствия небесного. Быть воином - жить вечно!