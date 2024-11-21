Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Вячеслав Мозговенко, будучи заместителем командира боевой машины, принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года.
Территория Героев...(153)
Комментарии
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Жанна Чешева
Но можно и нужно поблагодарить тех, кто в первой половине материала: живы-здоровы-бодры и спасают нас с вами
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17 час.
ВераВерная
Благодарю за важный и нужный пост. Всем бойцам - низкий поклон. Кто в строю - воинской удачи, храни вас Бог, ждём с Победой, кто жизни свои отдал за всех нас, за страну и наше будущее - венок Славы, светлая память и Царствия небесного. Быть воином - жить вечно!
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16 час.
Жанна Чешева
Спасибо за отзыв!
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15 час.
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