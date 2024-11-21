Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Благодарю,Светочка,но бабы у них ,конечно,страшные.Уникальные фотогр...
  • Владимир Алтайцев
    Больше  всего  мне нравятся  картины  Лушпина.Спасибо.5 художников, влю...
  • РОМАН Молчанов
    Доброго утра ,Светочка * Чудесно и интересно.Благодарю.😊И снова короткие ...

Территория Героев...(153)

Территория Героев...(153)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Вячеслав Мозговенко, будучи заместителем командира боевой машины, принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Жанна Чешева
Но можно и нужно поблагодарить тех, кто в первой половине материала: живы-здоровы-бодры и спасают нас с вами
Ответить
17 час.
ВераВерная
Благодарю за важный и нужный пост. Всем бойцам - низкий поклон. Кто в строю - воинской удачи, храни вас Бог, ждём с Победой, кто жизни свои отдал за всех нас, за страну и наше будущее - венок Славы, светлая память и Царствия небесного. Быть воином - жить вечно!
Ответить
16 час.
Жанна Чешева
Спасибо за отзыв!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх