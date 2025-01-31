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Ростехнадзор приостановил работу на шести шахтах в Кузбассе

Ростехнадзор приостановил работу на шести шахтах в Кузбассе

На шести шахтах Кузбасса на прошедшей недели выявили нарушения требований промышленной безопасности.Сибирское управление Ростехнадзора выписало семь протоколов о временном запрете работ шести шахтах Кузбасса.

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