Ростехнадзор приостановил работу на шести шахтах в Кузбассе

На шести шахтах Кузбасса на прошедшей недели выявили нарушения требований промышленной безопасности.Сибирское управление Ростехнадзора выписало семь протоколов о временном запрете работ шести шахтах Кузбасса.
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