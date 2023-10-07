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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Федор Орлов
    Выборы    нужно проводить, он готовил себе замену за все эти годы.Кадыров предложил...
  • veronika_54 Дубровская
    Если этой..... Путин обязан, то пусть лично и расплачивается. Народ России то ничем ей и её дочурке не должен. А вот ..."Путин обязан мне...
  • Андрей nirVAna
    СЕНАТОРЫ НЕОБХОДИМЫ ИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ , А НЕ ФИНАНСОВОЙ!!!"Путин обязан мне...

Многая лета. Вам, Владимир Владимирович!

Многая лета. Вам, Владимир Владимирович!

С Днем рождения! И крепчайшего Вам здоровья! У Вас еще полно работы, здоровьишко понадобится. Я на своем веку повидал немало руководителей СССР и России, мне есть с кем сравнить, и сравнение это в Вашу пользу.

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Комментарии
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ТА
Татьяна Антонова
Господь на Вашей стороне! Успехов Вам, здоровья и сил!
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21 час.
Nikolay Zakharov
В данный момент нет более продвинутого политика в стране чем В.В.Путин.
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17 час.
Александр Александров
А шо такое? Уже и на интернет денег нет?
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6 час.

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