С Днем рождения! И крепчайшего Вам здоровья! У Вас еще полно работы, здоровьишко понадобится. Я на своем веку повидал немало руководителей СССР и России, мне есть с кем сравнить, и сравнение это в Вашу пользу.
Многая лета. Вам, Владимир Владимирович!
Комментарии
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ТА
Татьяна Антонова
Господь на Вашей стороне! Успехов Вам, здоровья и сил!
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21 час.
Nikolay Zakharov
В данный момент нет более продвинутого политика в стране чем В.В.Путин.
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17 час.
Александр Александров
А шо такое? Уже и на интернет денег нет?
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6 час.
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