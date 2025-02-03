СК возбудил дело из-за взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. «В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами.
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