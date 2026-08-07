Технолог Быстров: Домашнее консервирование требует стерилизации банок и продуктов

Домашняя засолка продуктов на зиму несет в себе определенные риски. Как правильно подготовить продукты и банки перед консервацией, рассказал пищевой технолог, кандидат наук, доцент, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Росбиотех Дмитрий Быстров.
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