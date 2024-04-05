Церковный праздник День святого Артемия Солунского отмечают в России 6 апреля в 2024 году Анна ЧернышоваВ субботу, 6 апреля 2024 года, в России отмечаются празднования в честь «Дня святого Артемия Солунского» согласно старинным православным традициям.