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Йоханнес Бо попал на подиум в 19-й гонке подряд. Он побил рекорд Мартена Фуркада

Йоханнес Бо попал на подиум в 19-й гонке подряд, побив рекорд Мартена Фуркада. Серия норвежского биатлониста началась на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, после победы в спринте.

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