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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин применил 8 силовых приемов за 10:45 в 1-м матче серии с «Вегасом». У «Миннесоты» в сумме 54 хита против 29 у соперника

Форвард «Миннесоты» был активен в силовой борьбе в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Голден Найтс» (2:4, 0-1).

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