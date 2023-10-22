Россиянин в ходе секса случайно задушил свою 83-летнюю партнершу

В Иваново суд вынес приговор мужчине, который случайно убил свою партнершу во время секса. Эта история случилась весной текущего года, говорится в материале, опубликованном на сайте Ивановского областного суда.
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