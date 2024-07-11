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Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим: «купаться невозможно, мы все сидим на берегу»

Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим: «купаться невозможно, мы все сидим на берегу»

Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим: «купаться невозможно, мы все сидим на берегу» Юлия ЧелкановаЛетний сезон в курортном городе Анапа, который обычно славится своими теплыми и солнечными днями, этим летом принес отдыхающим совсем не те ощущения, на которые они рассчитывали.

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