Как увеличить выплаты по больничному листу, совмещая работу по трудовому договору и ГПХ: разъяснения юриста Ольга ВайленкоВ современных условиях многие россияне совмещают работу на нескольких местах или выполняют дополнительные задачи на основании различных типов договоров.
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