Как увеличить выплаты по больничному листу, совмещая работу по трудовому договору и ГПХ: разъяснения юриста Ольга ВайленкоВ современных условиях многие россияне совмещают работу на нескольких местах или выполняют дополнительные задачи на основании различных типов договоров.