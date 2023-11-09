Н. Кричевский: Зачем ждать, когда Европа начнет воровать наши активы? Их деньги у нас же лежат

Попытка конфисковать российские активы приведет к гибели Евросоюза Михаил Зубов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Константин Смирнов Никита Кричевский На наступающей неделе Еврокомиссия должна завершить подготовку предложений по механизму использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.
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