БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Светлана Касьянова
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Н. Кричевский: Зачем ждать, когда Европа начнет воровать наши активы? Их деньги у нас же лежат

Н. Кричевский: Зачем ждать, когда Европа начнет воровать наши активы? Их деньги у нас же лежат

Попытка конфисковать российские активы приведет к гибели Евросоюза Михаил Зубов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Константин Смирнов Никита Кричевский На наступающей неделе Еврокомиссия должна завершить подготовку предложений по механизму использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

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