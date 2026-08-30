Заложило ухо после самолета: что делать, если не проходит даже через сутки

При посадке самолета может появиться резкая боль и ощущение заложенности в ушах. Что делать, если прошли сутки, а ухо все еще заложено, вы плохо слышите собеседника, а при наклоне головы возникает головокружение? фото: iStockphoto/martin-dmПерелет — непростое испытание для организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему этой осень...
- «Вы сами звоните ...
- МЕ Ловит хвост, част...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым