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Заложило ухо после самолета: что делать, если не проходит даже через сутки

Заложило ухо после самолета: что делать, если не проходит даже через сутки

При посадке самолета может появиться резкая боль и ощущение заложенности в ушах. Что делать, если прошли сутки, а ухо все еще заложено, вы плохо слышите собеседника, а при наклоне головы возникает головокружение? фото: iStockphoto/martin-dmПерелет — непростое испытание для организма.

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