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5koleso.ru

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BAIC представил электрический кроссовер за 600 000 рублей: Arcfox Beta T1 выходит на китайский рынок

Новый BAIC Arcfox Beta T1 оценен на китайском рынке в минимальные 46 300 юаней (с учетом скидок), или в 600 000 рублей в пересчете по курсу.

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