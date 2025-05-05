Россиянам дали советы по организации рабочего дня после майских праздников

Существует ряд способов влиться в рабочий процесс после возвращения с майских праздников. О том, как самоорганизоваться в первые дни после длительных выходных, рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова.
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