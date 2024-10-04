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Российские миротворцы задержали условных террористов на учении ОДКБ в Казахстане

Российские миротворцы задержали условных террористов на учении ОДКБ в Казахстане

ОДКБ В Казахстане военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа в ходе учений с миротворцами ОДКБ "Нерушимое братство – 2024" выполнили задачи по блокированию и задержанию условных террористов.

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