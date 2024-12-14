Сергей Орлов рассказал о первых шагах в продюсировании

Сергей Орлов, известный молдавский продюсер, поделился своими первыми шагами в карьере, рассказав, как увлечение музыкой и участие в оркестрах привели его к организации музыкальных фестивалей и освоению продюсерского ремесла.
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